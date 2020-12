Järvamaa jalgpallikohtunik jõudis taas edukaimate sekka

Voiteh Karnatsevitš märkis, et mullust rekordit (86 mängu) ja aktiivseima kohtuniku tiitlit tal tänavu küll kaitsta ei õnnestunud, kuid tegelikult polnud see ka eesmärk. "Tahtsin vaid olla liikumises ja saada igast mängust mingi kogemus. Jäin enda hooajaga kokkuvõttes rahule. Teenindasin enamus mänge väljakukohtunikuna, mis ongi mulle südamelähedasem, sest tunnen ennast just sellel positsioonil kõige paremini," selgitas ta. "Mitte sellepärast, et mul on võim saata mängijaid punaste kaartidega pesema ja hoiatuseks kollaseid lehvitada, vaid sellepärast, et suudan reegleid tõlgendada, mängijatega suhelda ja enamasti ka häid otsuseid teha."