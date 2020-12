Katrin-Helena Melder meenutab, et koges kevadisel koroonaajal üksinda suures kirikus palvetades sügavat rahu. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Mööduv aasta pani teiste seas raskesse olukorda ka jumalasõna austajad, sest kevadisel koroonaajal olid avalikud jumalateenistused samuti keelatud. See tähendab, et kirikus koos teiste inimestega toe leidmise asemel tuli keeruline aeg vastu pidada üksi kodus. Samas soodustas see ka kirikutes nüüdisaegsete meediumite kasutuselevõttu.