«Läksin 2018. aasta suvel Kolumbiasse mõttega, et järgmised mitu-mitu aastat ei ole ma Eestis ei oma sünnipäeval, ei aastavahetusel ega jõulude ajal,» ütleb viimased aastad Kolumbias elanud Türilt pärit Miret Raadik (28). «Olin valmis selleks, et näen perekonda alles siis, kui nad mulle Kolumbiasse küll tulevad, aga sel aastal läks teisiti...»

Nii võiks alata Mireti jõulujutt. Ainult selle vahega, et see pole muinasjutt, vaid koroonaajast tingitud paratamatus. Tulnud Eestisse suveks, on ta vastupidi kõikidele plaanidele koos kolumblasest elukaaslase Jose Alonso Villa Olivoga (36) endiselt siin ja valmistub perekeskseteks pühadeks.