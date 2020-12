Magusatootja pälvis erakorralise toetuse

Ettevõtte juht Anu Zinovjev ütles, et koroona-aasta on ettevõtte tegevust mõjutanud omajagu. «Terve aasta arve ei oska kohe öelda, ent aprillis oli meie käibest järel 15 protsenti ja sel kuul töötasime kolm päeva,» lausus ta. «Mais töötasime vähem kui poole koormusega, samuti juuni alguses.»

Zinovjev lisas, et kui kevadine eriolukord kehtestati, siis olid ka märtsi kaks viimast nädalat tühjad. «Oma kaks ja pool aastast ei ole me suurt midagi teha saanud. Õnneks on sügisene pool olnud parem,» sõnas ta.