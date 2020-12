Ka vähekindlustatud perede lastele ei jää kingipakid tulemata

Kingitusi täis jõuluaeg on ühele osale lastele normaalsuseks, kuid kahjuks on Eestis palju vähekindlustatud perede lapsi, kus tavapärane jõulutrall jääb kaugeks unistuseks. Kuna jõulud on imede, soovide täitumise ning ka andmise aeg, siis on sel õndsal ajal äärmiselt tähtis mõelda ka neile, kelle soovid erinevatel põhjustel ei täitu.