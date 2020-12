Järvamaa lasterikkad said tublisti kodutoetust

KredExi kodutoetust said sel aastal 259 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 954 last. Ühtekokku eraldati tänavu toetusteks ligi 3,1 miljonit eurot. Kokku on KredEx 14 aasta jooksul parandanud ligi 17 000 lapse elamistingimusi.