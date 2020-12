Enefit Green langetab jaanuarist Paides toasooja hinda

„Üleüldiselt on Paide elektrijaam läbi oma ajaloo kasutanud kaasaegseid ja innovaatilisi lahendusi - olime esimene kaugkütte ettevõte Eestis, kes võttis oma reservkatlamajas kasutusele LNG kütuse. Lisaks paigaldasime jaama kõrvale päikesepargi, mis võimaldab päikeselisel hooajal toota enamuse tarbitavast elektrienergiast kohapeal. See kõik mängib rolli Paide elanikele ja ettevõtetele väga konkurentsivõimelise kaugkütte hinna pakkumisel, mis on Eesti üks soodsaimatest. Selle parimaks kinnituseks on tõsiasi, et Paide kaugküttevõrguga soovivad liituda ka eramajade omanikud. Lisaks heale soojahinnale võidavad nad mugavusest – pääsetakse muude kütteseadmetega seotud muredest ja hooldustest ning kodusoojus on alati tagatud,“ sõnab Kaasik. “Meil on uusi liitujaid pidevalt juurde tulemas ja see rõõmustab.“