Hääletaja sai päkapikumütsi asemel hoopis kaitsemaski

Esialgu jäi saladuseks see, kes punasest kangast maski kujule valmistas ning ette pani. Paide linnapea Priit Värk sõnas, et temagi sai asjast teada sotsiaalmeedias ringelnud maskistatud Hääletaja fotot nähes. Värk kinnitas, et temale teadaolevalt linnavalitsuses sellisest plaanist räägitud pole ning küllap on tegu mõne linnakodaniku spontaanse teoga.