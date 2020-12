Mõeldes parimale sõbrale

Rääkisin ära, mis mind vaevab – juba paar päeva ei lase kuklas pesitsev peavalu peaaegu magadagi! Üllatuseks ei soovitanud ta mulle piparmünditeed ja rahulikult lebamist, vaid kutsus andma proove! Ta otsustas kokku panna tervikpildi, et ei jääks võimalust väiksemalegi kõrvalekaldele, mis võis tekitada seda vastikut torkivat peavalu ja halba enesetunnet!

Kummalisel kombel on praegune aeg eriliselt kätte mänginud meile teemad, mis puudutavad kogu inimkonna suhtumist tervisesse! Arusaamist, märkamist ja arvestamist!

Meie sõpruskonna jaoks said need kolm sõna täielikult uue tähenduse 3. oktoobril 2016, kui kaotasime oma sõbra ja kaaslase Alo! See kurb hetk tuletab ennast erakordselt karmilt meelde igal aastal päev enne jõululaupäeva, 23. detsembril, kui olime harjunud kõik talle helistama või külla minema ja soovima palju õnne sünnipäevaks.