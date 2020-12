Valitsus kinnitas uute koroonapiirangute korralduse

Harjumaal ja Ida-Virumaal on keelatud meelelahutusteenuste osutamise kohtades viibimine. Viibida ei tohi näiteks kasiinodes, keegli- ja piljardisaalides, täiskasvanute klubides ega mujal taolistes kohtades. Meelelahutusteenuseid ei või tarbida ka majutusettevõtete juures. Samas majutusteenust kasutada tohib ning ööbida saab nii Harjumaal kui ka Ida-Virumaal.

Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja –õpe, samuti sportimine ja treenimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni kümneliikmelises rühmas, kellele võib lisanduda juhendaja või treener. Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.