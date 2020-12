Seni kalleim eksponaat otsib teed Järva-Jaani vanatehnika varjupaika

Tegemist on seni kõige kallima pääseaktsiooniga, sest masina eest küsitakse 3700 eurot. See summa soovitakse kokku saada tehnikahuviliste annetuste toel.

Varjupaiga peremees Tuve Kärner ütles, et ta on masina omanikuga rääkinud ning praegune kokkulepe on, et kraanaauto on nädalaks ajaks neile kinni pandud. Kohe peale seda kuulutatu välja ka pääseaktsioon.

MAZ kraanaauto strateegilised andmed: väljalaskeaasta 1978, mudel Ivanovets KS-3571 (teleskoopnoolega). Masin on töötav ja ka selle dokumendid on võimalik korda saada.

INFOKS

Kui palju on varjupaigas eksponaate?

Tänaseks on kogutud üle 500 erinevas seisundis masina. Eksponaatide hulgas on nii autosid, busse, veokeid, traktoreid kui ka näiteks teehöövel, mitu teraviljakombaini, keevitusagregaat ning jääpuur. Varjupaiga territooriumil on ruumi veel palju, seega oodatakse tänulikult infot kasutult seisvate vanade sõidukite kohta telefonile 514 9485 või varjupaiga e-posti aadressile tuve@jjaani.ee.

Millal on varjupaik avatud külastajatele? Kui palju maksab pilet?

Vanatehnika varjupaik on avatud igapäevaselt päevavalgel ajal ning külastus on annetuspõhine.

Kuidas saab toetada Järva-Jaani vanatehnika varjupaika?

Vastavalt eelinfole toimuvad Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas perioodiliselt nn talgupäevad. Talgupäevadel korrastatakse erinevaid eksponaate või teostatakse üldtöid. Talgukorras on varjupaik näiteks saanud oma territooriumi ümber aia, on korrastatud tehnika hoiuruume, aastate jooksul on muudetud liikumisvõimeliseks mitmeid eksponaate ning iga-aastaseks traditsiooniks on kujunenud augustikuu esimesel nädalavahetusel peetud temaatiline tehnikaparaad Järva-Jaani tänavatel.

Alati on oodatud ka varjupaiga edasiseks arendamiseks ning täiendamiseks minev rahaline toetus. Mitmed varjupaiga praegused eksponaadid on hangitud päästeaktsioonide ajal kogutud annetuste eest. Näiteks on automoto foorumi kasutajate poolt korraldatud päästeaktsioonidega kogutud raha eest varjupaika toodud nii tramm kui ka trollibuss.

Allikas: http://varjupaik.jjts.ee/