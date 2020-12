Kraanaauto päästeaktsioon tüürib jõudsalt finiši suunas

Tegemist on seni kõige kallima pääseaktsiooniga, sest masina eest küsitakse 3700 eurot. See summa soovitakse kokku saada tehnikahuviliste annetuste toel.

Varjupaiga peremees Tuve Kärner ütles, et ta on masina omanikuga rääkinud ning praegune kokkulepe on, et kraanaauto on nädalaks ajaks neile kinni pandud. Kohe peale seda kuulutati välja ka pääseaktsioon.