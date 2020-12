Uuel aastal toovad riigipühad viis vaba päeva

Tööandja peab lühendama nimetatud pühale vahetult eelnevat tööpäeva, kusjuures pühale eelnev tööpäev on päev, mis on enne püha (vastavalt 23.02, 22.06, 23.12 ja 31.12). Seega näiteks olukorras, kus töövahetus lõpeb reedel ja riigipüha on esmaspäeval, siis kohustust reedest päeva kolme tunni võrra lühendada ei ole.