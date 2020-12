Aasta viimased päevad tulevad kinolainel

FILMID

„Hing 2D ja 3D“

Pixari stuudio uusima täispika animatsiooni “Hing” peategelaseks on Joe Gardner – muusikaõpetaja, kes saab ühel heal päeval oma elu võimaluse, esineda linna parimas jazz-klubis. Aga üks väike viga viib mehe New Yorgi tänavalt kuhugi kaugele, maagilisse paika, kus hinged omandavad oma isikupära, veidrused ja huvid, enne kui nad Maale saadetakse. Joe tahab minna iga hinna eest tagasi oma senise elu juurde. Selleks lööb ta kampa ootamatult elutarga noore hingega 22, kes ei suuda mõista inimeseks olemise võlusid. Joe üritab talle seda selgitada, avastades samas, et nii võib ta leida vastused mõnedele elu kõige olulisematele küsimustele.

Erakordse fantaasialennuga vürtsitatud animaseiklus “Hing” jätkab Pixari stuudio võluritele tuttavat rada, vormides pealtnäha teostamatu idee nauditavaks filmiks, mis sobib vaatajatele vanuses 5-105. “Põhisüüdlaseks” võib seejuures pidada filmi lavastajat, kelleks on kahekordne Oscari-võitja Pete Docter (“Pahupidi”, “Üles”).

„Laululind“

Hirmuäratavas trilleris „Laululind“ on COVID-23 viirus muteerunud ja maailm on juba neljandat aastat karantiinis. Haigestunud ameeriklased sunnitakse kodudest lahkuma ja viiakse K-tsooni karantiinilaagritesse, kust pole mingit pääsu, kuigi mõned vaprad püüavad rõhumisele vastu hakata. Selle düstoopilise olukorra keskel leiab kartmatu kuller Nico (KJ Apa), kellel on surmava haigusetekitaja vastu immuunsus, lootuse ja armastuse Saraga (Sofia Carson), kuigi karantiini tõttu on neil füüsiline kontakt keelatud. Kui tekib kahtlus, et Sara on nakatunud, tormab Nico meeleheitlikult mööda tühju Los Angelese tänavaid, et leida ainsat asja, mis Sarat vangistusest või veelgi hullemast päästaks.

Allikas: Paide kino