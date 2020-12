Just sellisel kujul taasavatakse laupäeval Paides uuskasutuskeskus

Uuskasutuskeskuse jaekaubandusjuht Mari Värton ütles esmaspäeval, et suuremad ehitustööd on Paide keskuses tehtud ja selle nädalal alguses alustasid nad kauba saali viimisega. „Vahepealsel ajal vahetati Paide keskuses välja kogu vana kontseptsiooni mööbel ehk üldmulje sai palju valgem ja helgem,“ avaldas ta. „Mõnda osakonda laiendasime, mõnda muutsime kitsamaks- ka saali ülesehituses ootavad ees mõned muudatused.“

Värton sõnas, et uue malli järgi on neil nii mõnedki uuskasutuskeskused veel uuendamata, kuid sel korral jõudis tööjärg lihtsalt Paideni. „Siinne keskus on päris kaua aega tegutsenud (sai äsja kuueaastaseks- toim) ja uuendustöödeks oli just õige aeg,“ avaldas ta.