Prantsumaalt pärit Marysi ja Manoni teekond Türile on olnud pikk. Türi Kodu tiimitöö juhi Liis Tamme ütlust mööda on sellele eelnenud ligi kolm aastat eeltööd. «Eeltööd selles suhtes, et leida siia vabatahtlikud välismaalt,» täpsustas ta.