Kõige alus on pere

Sest nii nagu eesti keel, kultuur ja rahvus sõltub Eesti perede käekäigust, nii on ka abielu eeldus inimeste soov luua pere. Viimasel ajal on räägitud palju sellest, kui oluline on abielu või kui oluline on selle määratlemine põhiseaduses. Kuid silmapiirilt on täiesti kadunud Eesti pere, mis on tegelikult kõige selle aluseks ja ilma milleta ei ole meil ka ühtegi abielu.