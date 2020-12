Vähiravifond pani haigusele alla vandunud pereema maalid oksjonile

Kristi Natus rääkis paari aasta eest Järva Teatajale, et peab maalimist tõeliselt teraapiliseks tegevuseks, see arendab peenmotoorikat, sunnib keskenduma, sisustab vaba aega ja teeb hingele pai. «Mul on nii hea meel, et selle avastasin. Tellin internetist lõuendi, kus on numbritega tähistatud alad. Igale numbrile vastab kindel värv. Sellisel moel sünnivadki imelised pildid, mida olen ka oma sõpradele ja tuttavatele ära kinkinud,» selgitas ta.