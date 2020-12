Sotsiaaldemokraadid ei toeta Türi huvihariduse kokkutõmbamist

„Iga Türi vallas elav laps on oluline sõltumata elukohast ja peab saama oma andeid ja oskuseid arendada. Kui eeldatakse, et väiksed lapsed hakkavad huviringis käima Türi linnas, siis eksitakse. Nad jäävad lihtsalt tegevusetult maapiirkondadesse,“ muretseb vallavolikogu liige Kati Nõlvak.

Ta selgitas, et Käru-, Väätsa- ja Retla-Kabala koolide eelarvetes on järgmise aasta huvitegevuse rahastamine kärbitud miinimumini. Võrreldes 2019. aastaga on raha vähendatud kohati kuus korda, näiteks Väätsa puhul 12 000 eurolt 2500 eurole. Retla-Kabala kooli laste huvitegevuse rahade trastiline vähendamine ähvardab mitme huvitegevuse lõppemist.

Nõlvak toonistas, et samal ajal rajatakse Türi linna loomemaja, kuhu koondatakse linna ja osa maapiirkondade huvitegevusest. Loomemaja tegemise põhjuseks on pooleldi tühjalt seisev Tolli tänava koolihoone, mille ülevalpidamise kuludest vald esialgsete plaanide kohaselt pidi vabanema. Planeerimisvigade tõttu on vallal pärast põhikooli uue hoone ehitust hoopis rohkem hariduspinda ning suuremad kulud.

„Türi vald on tervik, me peame olema õiglased nii nende perede osas kes elavad linnas ja kes elavad maal. Uues eelarves on piisavalt ebamõistlikke kulutusi nagu uue vallamaja mugavused või kaheldava väärtusega toetused millest senised vallakodanikud midagi ei saa. Teeme ettepaneku neid vähendad, mitte võtta lastelt tulevikku,“ on Nõlvaku seisukoht.

Nõlvak ütles, et Türi valla 2021. aasta eelarves on ette nähtud 145 000 eurot kaheldava mõjuga toetuseks, mida antakse neile, kes väljapoolt valda siia kinnisvara soetavad. 2021. aasta lõpuks on vald pannud selle toetuse alla kinni ligi pool miljonit eurot, kuid hoolimata suurest kulust puudub teadmine, kas kinnisvara soetamise plaan tehti toetuse pärast või oleks seda nagunii tehtud.