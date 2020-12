Väätsa jõulu vaateakende külastajate arv ületas 10 000 piiri

„Vaateaknad on iga aastaga populaarsemad ning hoolimata sellest, et seekord on ära jäänud laste ekskurssioonide bussid, on akende populaarsus kasvanud,“ sõnas vaateakende tegemise üks eestvedajatest Lauri Läänemets.

Kõige populaarsem külastusperiood on jõulupühad. Ainuüksi 26. detsembril oli jõulurõõmu nautima tulnud 1108 inimest. Selline inimeste hulk hakkas kohalikele pühade ajal hästi silma, sest oli hetki kus lähiümbruses ei jätkunud autode parkimiseks ruumi.

„Suur külastajate number on tunnustus kõigile neile, kes aknaid tegid ja akende tegemist toetasid. Selline külastajate arv tähendab, et peame edaspidi oma meistriteost vaatama ka kui Järvamaa ühte olulist turismiobjekti ja loodame, et ümbruskaudsed ettevõtjad saavad neist külastajatest ka oma osa,“ rõõmustas Läänemets.

Ainuüksi 26. detsembril oli jõulurõõmu nautima tulnud 1108 inimest.

Võrdluseks 2019. aastal jäi aastane Järvamaa mõisate külastus vahemikku 2000 – 15 000, teemaparkide puhul 4000- 40 000 ning muuseumitel 1500 – 10 000 inimest.