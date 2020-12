Sündis noorsootöö platvorm Infohunt

Noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele loodud Infohunt ilmub esialgu veebiportaali ja andmebaaside vormis, enne aasta lõppu lisanduvad nutirakendus ja chatbot. Infohunt on praktikutelt praktikutele loodud lahendus, mis võiks tegijate hinnangul lisaks üleriiklikule levikule olla eksporditav ka välismaale.

„Infohundi näol on tegemist uudse ja atraktiivse noorteinfo kuvamise viisiga, mis on unikaalne mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Rakendus, mis muutub vastavalt noore huvidele ja asukohale ning pakub usaldusväärset ja kontrollitud infot, on tänasel infoajastul vajalik ja kauaoodatud lahendus,“ leiab Haridus- ja Noorteameti peaekspert noorteinfo suunal Kaie Pranno.