Järvamaa jääb rahvaloenduse testküsitluselt kõrvale

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul saavad testküsitluses osalemise kutse kaheksas maakonnas elavad inimesed. „Testküsitluseks oleme valinud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja elamutüübid. Valimis on kortermaju, ridaelamuid, eramuid, aga ka suvilaid ja üks hooldekodu,“ ütles Mägi. Testküsitlus on oluline eeldus 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse õnnestumiseks. „Peamine eesmärk on kontrollida, kuidas töötavad erinevad küsitlusmeetodid ja isikute teavitamine, kuidas inimesed ankeedist aru saavad ning kuidas toimib tehnoloogia,“ lisas ta.