Kokku mõõtis AS Teede Tehnokeskus sel aastal tasasust ligi sajal värske asfaltkattega teelõigul ning Trev-2 ehitatud uus 2+2 tee oli parim. „Tänavuse parima tee pinnakatte tasasuse indeks 0,58 oli sama, mis mullu ning see on ikka väga märkimisväärne tulemus,“ ütles Möll. Ka eelmisel aastal sai tasaseima tee auhinna AS Trev-2 Grupp.