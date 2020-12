Lumi, jäide ja tugevnenud tuul on tekitanud aastalõpu perioodil elektrikatkestusi

„Peamiseks rikete põhjuseks, eriti Kagu-Eestis, on olnud liinidele langenud lumi, mille raskuse all on liinid katkenud. Sellele on kaasa aidanud ka jäine vihm, mis muudab lumekihi liinidel eriliselt koormavaks. Tuule mõju nii suur ei ole, aga esineb ka liinidele langenud puid,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.