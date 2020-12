Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa ütles, et Vallimäelt lastud ilutulestik paistab igale poole üle linna, seega saavad kõik kodudes oma lähedastega tulevärki nautida ega pea kesklinna kogunema. «Inimeste tervis on endiselt kõige olulisem asjaolu, millest ilutulestiku planeerimisel lähtuti,» põhjendas ta.

Paide linnapea Priit Värk ütles, et kuna Vallimäelt lastud raketipaugud on suurematest elamupiirkondadest pisut kaugemal, siis loodetavasti on väikelastel ja koduloomadel seekord aastavahetusel rahulikum olla. «Järvamaal on nakatunute suhtarv maakondadest juba neljandal kohal ja jätkuvalt tõusutrendis. Seega keskväljakul tavapärast uue aasta tervitust ei tule ja meeleolu loovat muusikat samuti ei lasta,» lausus ta.