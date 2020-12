Ühistud saavad kortermaja uudseks rekonstrueerimiseks kuni 1 miljon eurot toetus

Toetusmeetme eesmärk on korrastada üle Eesti ligi 20 viiekorruselist kortermaja, mis on ehitatud kas Tallinnas Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe; Tartus Annelinnas; või teistes linnades "hruštšovka" tüüpprojekti järgi. Sellised, alates 1960. a ehitatud tüüpkorterelamud moodustavad rekonstrueerimist vajavast 14 000 korterelamust olulise osa, hinnanguliselt on selliseid hooneid kõikjal Eestis kokku tuhandeid.

"Näeme uudsel rekonstrueerimise meetodil tohutut potentsiaali, kuna see võimaldab tuua innovatsiooni ehitussektorisse ning parandada jõudsalt ka meie korterelamute seisukorda ja energiasäästu," lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Uue meetodi kasutamine on ka oluline aja- ja energia kokkuhoid kortermaja elanikele ning ühistu esindajatele, kuna tavapärane pikk ja ebamugav ehitusperiood lüheneb kuu aja peale ning kogu asjaajamise ja tootja leidmisega tegeleb ühistu asemel KredEx.“

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu märkis, et toetusmäär on erinevalt varasematest meetmetest kõikjal Eestis 50 protsenti tööde maksumusest või kuni 1 miljon eurot. „Kuna tegemist on Eestis täiesti uue meetodiga, siis valib KredEx toetust saavatele ühistutele projekteerija ning ehitaja avaliku konkursi teel. Loodetavasti annab see ühistutele suurema julguse ja kindluse üheskoos riigiga innovatsiooni panustada,“ sõnas Reinsalu.