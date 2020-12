Algab Järvamaa aasta teo hääletus

Koeru kiriku krutsifiks. FOTO: Dmitri Kotjuh/JŠrva Teataja

Koeru kiriku krutsifiks

Novembris avati Tallinnas Niguliste muuseumis kuulsa barokk-kunstniku Christian Ackermanni tööde näitus, mis jääb avatuks kuni järgmise aasta maini. Kõik vaadata olevad skulptuurid on kokku kogutud Põhja-Eesti pühakodadest, sealhulgas on esindatud ka Koeru, Järva-Madise ja Türi kirik. Lähivaates on näha ligi 60 kirikutele loodud skulptuuri. Uurida saab nende üllatavat sisestruktuuri, hilisemate värvikihtide alla mattunud ja taasleitud polükroomiat ning keerutada kujudest tehtud 3D-mudeleid.

Näitus on Eesti kunstiakadeemia, Eesti kunstimuuseumi ja EELK koostöös tehtud mitmeaastase uurimisprojekti kõrgpunkt ning just Koeru kiriku krutsifiks on selle üks pärle, sest see on ainus Ackermanni teos, mille puhul on säilinud algne polükroomia ehk värvilahendus.

Osaliselt on värvikihid Jeesuse figuuril ja ristil, mis on aegade jooksul saanud peale pruuni põrandavärvikihi, nüüd avatud. Projektimeeskonnal on plaanis Koeru krutsifiksi edasi uurida ja kunstiakadeemia töökojas originaalvärvid kattevärvide alt täielikult välja puhastada. Tõenäoliselt võetakse töö ette kevadsuvel.

Kose–Võõbu neljarajaline lõik

Augustis valmis üks osa taasiseseisvumisaja suurimast tee-ehitusobjektist: Kose–Võõbu neljarajaline maanteelõik. 23kilomeetrine lõik lihtsustab ka järvakate elu, sest nende tee pealinna on nüüd kolm kilomeetrit lühem. Suvel on heade ilmaolude korral lubatud neljarajalisel teel sõita 120kilomeetrise tunnikiirusega. Nii et kui sõita lubatud suurima kiirusega, jõuab pealinna seitse minutit varem kui seni.

Ajavõidust olulisem on maanteeameti Põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tüki ütlust mööda siiski teekonna ohutus. Selle tarvis on lõigule kogu ulatuses paigaldatud ulukitara, teele tulevad muutuva teabega liiklusmärgid ning kummalegi suunale üks laste mänguväljakute ja tualettruumidega puhkeala.

Kose–Võõbu teelõik läks maksma 88,7 miljonit eurot.

Kalju Lepik. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Mälestusmärk luuletaja Kalju Lepikule

3. oktoobril eemaldati Aruküla mõisa pargis kate Koerust pärit suurmehe, suurema osa elust paguluses veetnud luuletaja Kalju Lepiku skulptuurilt. Tema looming alles ootab kodumaal väärilist avastamist.

Mõni päev enne luuletaja 100. sünniaastapäeva avatud mälestusmärk on ausammas ka Koeru kultuuri- ja haridusseltsile ninga idee eestvedajatele Aldo Tammele ja Herbert Lastile, kelle vankumatu sihikindlus omakandi suurmehe mälestuse jäädvustamisel aitas teha uskumatu usutavaks ja Lepiku vaimu kohalolu Aruküla mõisa pargis surematuks.

Teine Järvamaal pärit suur luuletaja, Hando Runnel, on hiljuti ajakirjas Looming ilmunud mõtiskluses iseloomustanud Kalju Lepikut tema enda lausutud sõnadega kellegi teise kohta: lihtne laulik ja jumalamees.

Luuletajat Koeru koolipoisina kujutava skulptuuri autor Elo Liiv peab tööd tänuvõla tasumiseks, sest 1990ndatel Rootsis kunstitudengina õppides toetasid tema hariduspüüdlusi stipendiumiga väliseestlased, teiste seas ka Kalju Lepik.

Murumuri mängupark. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Murumuri koerte mängupark

Türil Tolli metsa veeres asub valla kaasava eelarve toel rajatud Murumuri mängupark, mis on maakonnas esimene koerte ajaveetmiskoht. Paari kuuga ehitatud pargis on koertel kõik võimalused arendada nii füüsilisi võimeid kui ka meeleerksust.