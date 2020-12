Valgehobusemäe külastajad on kimpus tasuliste teenuste eristamisega

Detsembri keskel tööle pandud lumekahurid tootsid Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses mõne ööpäevaga nii palju lund, et mäel kõrgub see poole meetrini.

Järva Teatajale kirjutas seltskond Lääne-Virumaa inimesi, kes jõulude ajal Valgehobusemäel peale matka sättisid end ühte varjualusesse keha kinnitama, teadmata, et see on tasuline koht, said tõrelda ja pidid 20 euro võrra taskut kergitama.