Järva Teataja kirjutas hooldekodude hinnatõusust juba novembris ( link artiklile ). Järgmisest aastast plaanib hindu tõsta enamik hooldekodusid, kuna elukallidus on tõusnud ning ka koroona-aasta on hooldekodude majanduslikule olukorrale põntsu pannud.

Koeru hooldekeskuses maksab ööpäevaringne üldhooldusteenus praegu 818 eurot. Koeru hooldekeskuse juhatuse liige Terje Teder ütles juba novembris, et hinnatõus on kavas järgmisel aastal, kuid uut hinnakirja veel kinnitatud pole. Nüüd on uue hinnakirja osas siiski otsus tehtud.