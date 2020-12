Imavere raamatukogu ja Paide Selver tegid aasta lõpus heateo

Imavere raamatukogu juhtaja Allika Jüris ütles, et korraldab heategevuslikku käsitöönäitust ja -müüki juba kolmandat aastat. "Olen pakkunud kohalikele käsitöömeistritele võimalust tuua oma aasta jooksul tehtdu tööd raamatukogusse näitusele ja kes on soovinud, on pannud oma tööle ka hinna juurde, et jõulukinke otsivad inimesed saaks neid osta," selgitas ta.

Samuti on Jüris ise küpsetanud raamatukogusse laenutajatele pakkumiseks piparkooke ning pannud nende juurde karbi palvega teha sümboolne annetus. "Inimesed on üldiselt olnud helded," tõdes ta.

Nii koguneski tänavu 9. - 21. detsembrini käsitöö- ja piparkookide müügist Imavere raamatukogu annetuskasti 88 eurot. Jüris märkis, et on ise suur loomasõber ning teades, et sel aastal viidi ka Imavere kandist mitu kassi Paidesse Paikassi hoole alla, siis otsustaski ta, et see summa kuluks just sellele mittetulundusühingule marjaks ära.