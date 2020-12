Autotrehvajad saatsid vana aasta pauguga ära

J.C.M. eestvedaja Pärt Õlekõrs ütles, et kohale tuli ligi 30 autot ja seda Eestimaa erinevaist paigust. "Meie grupp pole vaid Järvamaa keskne, kohale sõidetakse ka Harjumaalt ning Pärnumaalt. Tullakse, sest leitakse, et meie kokkusaamised on teistsugused kui mujal ning paremini korraldatud," rääkis ta. Seda on järvalastel muidugi rõõm kuulda, sest igasugune reklaam maakonnale on hea ja elavdab siinset elu.