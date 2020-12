Järvamaa püsib koroonakolleteta

Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Maie Laos selgitas, et ühestki nakatumiskoldest, kus oleks haigestunud viis või enam inimest, pole Terviseamet teadlik. "Üldistatult võib öelda, et Järvamaal nakatutakse põhiliselt ikka kas perekonna ringis või töökohal," lausus ta.

Laos lisas, et kahjuks jäävad osade haigete puhul nakatumise asjaolud teadmata. "On ka selliseid juhte olnud, kus on laustestimise käigus positiivse testi tulemuse saanud mõne teise maakonna hooldekodu klient, kes rahvastikuregistri andmetel on Järvamaa elanik," selgitas ta.