Sihtasutuse juht Alo Lõoke märgib, et paljud annavad endale pühade järel lubaduse, et hoolitsevad uuel aastal oma tervise eest paremini – söövad tervislikumalt ja liiguvad regulaarselt. “Et sisetreeningu võimalused on hetkel piiratud, on mõistlik liikuda ja treenida just õues mõnel kodulähedasel terviserajal – kas kõndides, joostes või miks mitte hoopis suusatades või uisutades,“ selgitab ta. Kõigile avatud ja suures osas valgustatud terviseradadel liikumise eelistena toob Lõoke välja veel lahtiolekuaegade ja liikmemaksu puudumise. “Igapäevane liikumine – kasvõi pool tundi päevas – annab energiat, parandab une kvaliteeti ja panustab tervisesse. Samuti aitab regulaarne liikumine paremini toime tulla stressiga, parandades meeleolu ja vaimset tervist.”