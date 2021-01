Aastavahetusel andsid politseile enim tööd kodused vägivallajuhtumid

PPA operatiivjuht Rain Jõeveer kirjeldas, et aastavahetuse ööpäeval said politseinikud üle Eesti 56 väljakutset kodudesse, kus vana aasta ärasaatmine või uue tervitamine toimus vägivalla saatel.

„Kui keskmiselt saab politsei päevas ligi 30 perevägivalla väljakutset, siis pühade ajal, mil muuhulgas tarvitatakse tavalisest rohkem alkoholi, selliste hädaabiteadete hulk reeglina mitmekordistubki. Paljudel juhtudel olid tüli osapooled alkoholi liigtarbinud nii, et tüliks leiti põhjust millest tahes. Näiteks sai politsei väljakutse, kus ema ja poeg pöörasid tülli telekanali vahetamise tõttu ning kasutasid konflikti klaarimiseks teineteise suhtes vägivalda,“ rääkis Jõeveer.

PPA operatiivjuht lisas, et sõnavahetusi ja kähmlusi alkoholi pruukinud inimeste vahel tuli üksjagu ette ka tänavatel. „Üksikjuhtudel haarati ähvarduste võimendamiseks kätte ka mõni nuga või muu terariist, kuid politseipatrullid sekkusid kiirelt ning ühtki raskemate tagajärgedega vahejuhtumit ei olnud,“ märkis ta.

„Aastavahetusel sai politsei ka kümneid väljakutseid raskes joobes täis- ja alaealiste kohta, kes ei jõudnud omal jalal enam liikuda ning vajusid abitus seisundis kusagile pikali maha. Õnneks jagus kõrvalisi, kes neid märkasid ja aegsasti hädaabinumbril abi kutsusid,“ märkis politseijuht ning tänas hädaabinumbril helistanuid. Näiteks sai politsei väljakutse, kus kirjeldati, et 17-aastane neiu oli nii ohtralt alkoholi pruukinud, et kaotas teadvuse ja ka tema hingamine oli raskendatud. Kiirabi viis neiu haiglasse, tema elu ei ole enam ohus. Mitmete meedikutele üle antud joobes isikute kõrval vajas turvalist ööbimiskohta kainestusmajas ühtekokku 32 inimest.

„Aastavahetus oli politseile töine, kuid et pikk nädalavahetus on veel ees ning palga- ja pensionipäevad nii mõnelgi käes, tuleb paratamatult kõigile operatiivtöötajatele veel mitu päeva lisatööd. Nii oleme endiselt suuremate jõududega tööl, et aidata kõigil uuele aastale tervelt ja turvaliselt vastu minna,“ võttis Jõeveer kokku.