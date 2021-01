Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus annab teada, et varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel läänepoolsetes maakondades soolaniisked või soolamärjad, paiguti võib kõrvalteedel olla härmatisest tingitud libedust. Kesk-, Ida- ja Kagu-Eestis sajab lund, teed on lumised ning on muutunud libedaks.