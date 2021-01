Kahe nädala jooksul uuendati kogu keskuse interjöör Paides vastavalt Uuskasutuskeskuse uuemate kaupluste kontseptsioonile. Paide kauplus tähistas detsembri alguses kuuendat sünnipäeva ning on üks vanematest Uuskasutuskeskustest. „Remonttööde käigus vahetasime peaaegu kogu senise sisustuse uue vastu, tänu millele on Paide Uuskasutuskeskuse üldmulje nüüd helgem ja valgem,“ kommenteeris Uuskasutuskeskuse jaekaubandusjuht Mari Värton.

Sisustuses on kasutatud palju naturaalset puitu ja taaskasutusmaterjale. Näiteks on proovikabiinide kardinad ning teenindajate põlled valmistatud oma aja ära elanud teksapükstest. Siltidena on saalis kasutusel vinüülplaadid, mille valik on kõikides Uuskasutuskeskustes päris suur.