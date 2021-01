Vodja kooli juhataja Riina Põldvere ütles, et matka korraldamist kaaluti veel kuni jõuludeni: "Vodja koolis tehakse küll palju asju teistmoodi, kuid otsustasime, et nii vastuvoolu ka ei uju, et ajal kui koroona levikut arvestades tuleb olla ettevaatlik, kutsume inimesi kokku."