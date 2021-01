EOK jagas läbi teleriekraani Türile ja türilastele tunnustus

Eesti 2020. aasta veteransportlaseks kuulutati Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Merle Vantsi, kes on võitnud taliujumise maailmameistrivõistlustelt 21 kuldmedalit, millest 16 on võidetud individuaalselt. Samuti kuulub talle mitmeid maailmarekordeid taliujumises.

Järvamaa parimaks spordiklubiks kuulutati orienteerumisklubi JOKA, kes on näidanud väga häid tulemusi läbi aastate ja just möödunud raskel piirangute aastal oli eeskujuks kohaliku elanikkonna liikuma suunamisel. Liikuma on suunatud kontaktivabalt läbi erinevate terviseradade, metsade ja linnatänavate palju inimesi.