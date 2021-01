Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamisel säilivad kõik põhiteenused

Kliendile muutub lihtsamaks see, et kahe asutuse asemel on tal nüüd üks partner, kelle poole pöörduda. Kuigi ühendameti loomisega muutub mõnevõrra organisatsiooni struktuur ja korraldatakse ümber mõne üksuse töö, jäävad kliendihalduses kehtima senised põhimõtted. Näiteks keerukaid keskkonnakasutuse komplekslubasid taotlevatel ettevõtetel on üks kontaktiisik, kes neid kogu taotlemise ja aruandluse protsessi juures peamiselt abistab.

Uue Keskkonnaameti loomisel vaadati üle suur osa seniseid tegevusi, et leida võimalusi töö tõhusamaks muutmiseks. Teenuste arendamine ja optimeerimine jätkuvad ka järgnevatel aastatel. „Jätkame uuest aastast ühtse ja tugevama Keskkonnaametina. Oleme paljudes valdkondades loonud eeltingimused, et ühinemisega loodetavad kasud saaksid hakata avalduma. Meie eesmärk on luua selline riigiasutus, mille üle ise uhkust tunda ja näidata seda ka lastele. Meil on väga oluline roll Eesti rohepöörde ühe eestvedajana ja tuleviku Eesti kujundajana keskkonnajulgeoleku vaatenurgast,“ sõnas Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart.

Alates 1. jaanuarist hakkab Keskkonnaametis kehtima üks üldine klienditeeninduse telefoninumber 662 5999, millele on oodatud päringud kõikvõimalikel Keskkonnaametiga seotud teemadel.

„Endiseks jääb põhimõte, et Keskkonnaamet paikneb võimalikult lähedal oma kliendile, koostööpartnerile ja töötaja elukohale. Kuigi meie ametlik aadress asub Pärnus Rohelisel tänaval, on Keskkonnaametil 28 kontorit kõikjal üle Eesti. Uue struktuuri alusel kaovad üksustena ära regioonid, kuid säilivad kõik meie teenused, esindatus piirkondlikes koostöökogudes ning maakondlikud järelevalvebürood,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart.

Keskkonnaameti Järvamaa kontorid asuvad Paides aadressil Rüütli 25 ja Türil aadressil F.J. Wiedemanni 13. Kõik Keskkonnaameti üldkontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Klientidel tasub silmas pidada, et Keskkonnaameti kontori külastamise asemel tuleks praegu kontakti otsida pigem e-kanalite kaudu. Suur osa Keskkonnaameti teenustest on elektroonilistes kanalites kättesaadavad. Kuna COVID-19 leviku tõttu teevad paljud Keskkonnaameti töötajad kaugtööd oma kodudes, siis tuleb ametnikuga kontoris või veebi teel kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida.

1. jaanuarist tasub keskkonnarikkumistest ja -juhtumistest teatada riigiinfo telefonile 1247. See on üks telefoninumber, mis töötab 24/7 ja kuhu saab pöörduda keskkonnaküsimustega, teatada hätta sattunud metsloomast või ebaseaduslikust tegevusest looduses. Ühtse riigiinfo telefoni võtab Häirekeskus kasutusele endise keskkonnainfo telefoni asemele, üleminekuajal suunatakse vanale numbrile laekuvad kõned automaatselt uuele. 1247 on helistajale tasuta.