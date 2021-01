Sihtasutuse Archimedes tegevused liikusid Haridus- ja Noorteametisse

„Mul on hea meel, et Archimedese liitumisega jõudis lõpule Haridus- ja Noorteameti formaalne moodustamine ning õppijad, õpetajad ja noored saavad nüüd tuge ja nõu ühest kohast,“ sõnas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson. „Sellega on lõpule viidud nelja asutuse ühinemine üheks tänapäevaseks riigiasutuseks ning edasine fookus on peamiselt haridusteenuste arendamisel veelgi kodaniku ja -kasutajakesksemaks toetamaks noori ja täiskasvanuid õpiteel ja tööelus,“ lisas Ilisson.