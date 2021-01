Oluline on ostu sooritamisel tähele panna, et e-pood ei kuuluks eraisikule, kuna sellisel juhul 14-päevane taganemisõigus ja teised tarbijate õigused ei kehti. Jurist selgitab kauba tagastamise protsessi ning toob välja juhud, mil kauba müüja võib keelduda kauba tagasi võtmisest.

Kui ostetud toode mingil põhjusel ei sobi, on kliendil õigus toode tagastada 14 päeva jooksul arvates päevast, mil ta kauba kätte sai. Müüja on kohustatud tagastama ostusumma 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Vaid õigustatud juhul, näiteks kui ostja venitab põhjendamatult kauba tagastamisega, võib ka müüja raha tagastamisega oodata seni, kuni kaup on teele pandud.

Toote tagastamiseks tuleb ostjal müüjale esitada ühemõtteline kirjalik avaldus, milles väljendatakse soovi lepingust taganeda ja kaup tagasi saatata.

Advokaadibüroo LMP jurist Päivi Margna sõnul kehtib 14-päevane tagastamise õigus juhul, kui kaup on tellitud sidevahendi kaudu või ostetud väljastpoolt äriruume. “Sidevahendi alla käivad nii internetist kui telefoni teel tellitud kaubad, väljastpool äriruume aga tähendab näiteks seda, et kaup ei soetatud mitte kaubanduskeskuse poest vaid selle keskuse fuajeest, kus ostjal ei ole võimalik tootega kohapeal tutvuda, näiteks telekomi müügimehe vahendusel sõlmitud leping. Antud õiguse eesmärk on anda ostjale võimalus lepingust taganeda näiteks juhul, kui tellitud kaup ei vastanud ootustele ning seejuures on oluline, et klient ei pea lepingust taganemist põhjendama ning müüjal on kohustus kaup tagasi võtta ja kogu tasutud summa koos saatekuluga kliendile tagastada,” sõnas Margna.

Millistel juhtudel võib kauba müüja keelduda kauba tagasi võtmisest? Müüja võib keelduda kauba tagasi võtmisest, kui tooted pole terved, puudub originaalpakend, hinnasilt, ostutšekk kauba ostu kohta või kehtivad võlaõigusseaduse § 47 lg 3 ja § 53 lg 4 alusel kauba või toote tagastamise piirangud: • eritellimusel valmistatud või selgelt personaliseeritud tooted (nt kooli lõpupeokleit, enda firma logoga T-särgid); • toode, mis rikneb või vananeb kiiresti (korrapäraselt tarnitavad toiduained ja joogid, mida toob näiteks naabertalunik, sh. piim, munad, liha). Siia alla kuuluvad ka külmutatud tooted ning lilled; • toode, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (nt pesu, päevitus- ja ujumisriided, hügieenitooted); • avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara (näiteks DVD või CD plaat, mille olete pärast kättesaamist avanud); • avatud pakendiga kosmeetika ja parfüümid; • digitaalne infosisu, kui olete alustanud selle allalaadimist ning kui olete nõustunud, et taganemistähtaeg ei kehti alates sisu esitamise alustamisest (nt. audio- ja videosalvestised); • majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui ettevõtja kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul (nt. lennu-, rongi- ja kontserdipiletid, hotellibroneeringud, autorenditeenused ning toitlustusteenused konkreetseteks kuupäevadeks); • perioodilised väljaanded (nt. ajalehed, ajakirjad).