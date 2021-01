Tänavu septembris sai otsa Paide pereema Kristi Natuse (42) võitlus ajukasvajaga. Vähiravifond toetas Natust pikka aega, kolme lapse ema sai fondi abil juurde neli elatud aastat, kuid oli sunnitud lõpuks kurjale haigusele alla vanduma.

Selle nii katsumuste- kui ka rõõmurohke nelja aasta jooksul tundis särav naine suurt naudingut maalimisest.

Kristi Natus rääkis paari aasta eest Järva Teatajale, et peab maalimist tõeliselt teraapiliseks tegevuseks, see arendab peenmotoorikat, sunnib keskenduma, sisustab vaba aega ja teeb hingele pai. «Mul on nii hea meel, et selle avastasin. Tellin internetist lõuendi, kus on numbritega tähistatud alad. Igale numbrile vastab kindel värv. Sellisel moel sünnivadki imelised pildid, mida olen ka oma sõpradele ja tuttavatele ära kinkinud,» selgitas ta.

Juba oma elu ajal 2019. aasta oktoobris andis Natus ühe oma piltidest vähiravifondile Kingitud Elu ja see pandi sotsiaalmeedias oksjonile alghinnaga 50 eurot. Toona ütles ta, et armastuse ja hoolega tehtud tööst saadav tulu läheb fondile, et kinkida kellelegi lootust. Maal müüdi oksjonil maha 500 euroga.

Aga maale oli veelgi. Kristi Natuse ema Helme Troost ütles, et Kristi rääkis juba suvel, et kui ta peaks siit ilmast lahkuma, siis tema kindel soov on maalid vähiravifondile annetada. "Nii nagu fond toetas aastaid teda, tahtis Kristi neile selle eest tänulikkust vastu näidata," sõnas ta. "Ta soovis, et nende abil võiks keegi teine saada lootuse ja võimaluse."

Nii panigi vähiravifond suurepärase kunstianniga Kristi Natuse ilusaks mälestuseks Facebookis heategevuslikule oksjonile viis tema tehtud maali. Troosti sõnul sobis selline liigutav heategu aasta lõppu hästi.

Ta märkis, et need olid tõepoolest viimased maalid, mis Kristist alles jäid. "Ta maalis neid palju rohkem, kuid osa jõudis ta ise tuttavatele ära kinkida ning ühe maali pani fond juba varem oksjonile," selgitas Troost. "Need, mis pooleli jäid, tegime lähedastega lõpuni valmis ehk siis raamisime ära," sõnas ta.

Troostil oli hea meel selle üle, et tütre soov sai täidetud ning ta sai veel viimast korda nii oma tänulikkust näidata.

Oksjonile pandud maalid on mõõdus 40x50 sentimeetrit. Iga maali alghind oli 30 eurot. Pakkumisi tehti kõikidele maalidele palju ning hinnad tõusid kiiresti mitmesaja euroni.

Aasta viimasel päeval said oksjonid läbi ning viie maali müügist kogunes 1510 eurot. Kolme maali hind kasvas 250 ja kahe maali hind 380 euroni.

Selline tulemus oli Troostile tore üllatus. "See näitab, et inimesed hoolivad ja tahavad aidata ning peavad Kristi mälestust ja soovi kalliks," tõdes ta.