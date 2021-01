Aita leida silmapaistvaid noori eestlasi

Tunnustamisega tõstame au sisse sotsiaalselt vastutustundlikke liidreid, kes motiveerivad oma tegevusega teisi noori püüdlema eeskujulikkuse ning ühiskondliku vastutustundlikkuse poole. Programmi esitatud laureaatide lood on tulvil avastamisrõõmu, otsustavust ja leidlikkust. Need on inimesed, kes inspireerivad meid saamaks oma valdkonnas tugevateks liidriteks, et luua paremat ühiskonda.