Telekaamerad sattusid Käru ettevõttesse

Naise ja ema roll pole talle kunagi ettevõtte juhtimisel takistuseks kujunenud. «Algusaastail oli mu mees Soomes tööl. Pidin lapse kasvatamise ja tööga ise toime tulema, kuid õnneks oli sel ajal mulle suureks abiks minu ema. Nüüd on mees juba ammu Eestis tagasi ja töötab minu firmas,» ütles ta.

Kuna omal ajal sai Sillaotsa ettevõte tuule tiibadesse kogenud nõustaja toel, siis on ta ka ise mitmele alustavale ettevõtjale nõu andnud. «Ma leian, et alustavad ettevõtjad ei pea kolistama samu ämbreid mööda, mis meie omal ajal, ning vajavad kauem tegutsenud ettevõtjatelt praktilist ja asjalikku nõu. Just seda ongi programm, milles olen kaasa löönud, pakkunud,» selgitas ta.

Heli Sillaots ütles, et näeb rõõmuga, kuidas tema toetatud ettevõtetel läheb aina paremini ja veel nüüdki, kus aastane mentorlus on läbi, helistavad nad ja küsivad ühe ja teise asja kohta juhtnööre. «Sellist abi on rõõm jagada,» sõnas ta.

Raplamaa ettevõtlike naiste ühenduse liikmena on Heli Sillaots näinud, et naisettevõtjad on vägagi sihikindlad, kaalutlevad, abivalmid ja töökad. «Usun, et just need omadused hoiavad naiste juhitavaid ettevõtteid arengus,» sõnas ta.