Sissejuhatuses märgitakse, et möödunud aasta pakkus inimestele raskeid ja keerukaid väljakutseid, ent oli ka midagi mis vähemalt mõneks ajaks mõtted igapäevamuredelt kõrvale viisid – imelised lood linnu- ja loomariigist. Ja kuigi koostatud edetabel on autorite sõnul subjektiivne, oli rebimine esikoha nimel tihe ja võitjad on õnnitlused igati ära teeninud. Paides eelmisel sügisel juhtunud erakordne põdralugu platseerus edetabeli teisel kohal.