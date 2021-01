Detsembri keskel kirjutas Järva Teataja, et kunagise Järvamaa muuseumi juhataja, praegu Paide muusika- ja teatrimaja teabetoa perenaise Tiiu Saaristi viis aastat kestnud töö Paidest pärit kunstniku Ants Viidalepa vestete raamatuks vormimisel on saanud kunstniku 100. sünniaastapäeva eel valmis. Selle nädala kolmapäeval on aeg aga sealmaal, et saab tähistada kunstniku sajandat sünniaastapäeva.