Kevadekuulutajaid kuldnokkasid näeb Eestis sel talvel rohkesti

Kuigi praegu, jaanuari alguses on valdav osa 200 000 – 250 000 Eestis pesitsevast kuldnokapaarist siiski Lääne-Euroopas asuvatel talvitusaladel, meelitavad soe sügis ja suhteliselt soe talve algus igal aastal 200–2000 kuldnokka Eestisse talve veetma. On tõenäoline, et järjest soojemaks muutuvatel talvedel näeme kuldnokki Eestis talviti rohkemgi. Tänavutalviseid kuldnokkade vaatlusi saad uurida siit.