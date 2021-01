Linnameeskond läheb 2021. aasta Premium liiga hooajale vastu täienenud treenerite tiimiga, sest esindusmeeskonna abitreenerina alustab tööd 46-aastane Indrek Zelinski.

Eesti jalgpallikoondise eest 103 mängus 27 väravat löönud Zelinski tuli mängijakarjääri jooksul kolmel korral Eesti meistriks FC Floraga ja neljal korral FC Levadiaga. Välisklubidest esindas Zelinski Soomes FC Lahtit, Taanis Aalborgi ja Fremi ja Rootsis Landskronat.

2001. aastal valiti Zelinski Eesti aasta jalgpalluriks, koondiseaasta ilusaima värava trofee Hõbepalli võitis ta 2000., 2003. ja 2007. aastal.

Oma treenerikarjääri jooksul on Zelinski juhendanud Eesti U18 koondist, Eesti naiste koondist ja Pärnu Vaprust ning olnud FC Levadia, Eesti U23 koondise ja viimati Soome esiliigaklubi KTP abitreener.

Indrek Zelinski tunnistas, et tal on väga hea meel võimaluse üle liituda Eesti ühe parima jalgpalliklubiga. „Oma üheksaaastasele treeneritööle tuginedes loodan anda Paide linnameeskonnale edasi oma parimad teadmised ja oskused, et saaksime koos astuda järgmise sammu!"

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles, et nad on klubina teinud silmnähtava arengu ja selle edu taga on pühendunud inimesed. „Meie eesmärgiks on tipus püsida ja selle elluviimiseks vajame uut energiat, uut inimest. Hea meel on teatada meie uuest kolleegist - Indreku kogemused, teadmised, kirg ja energia aitavad tõhustada meie kvaliteeti,“ lisas ta. „Indrekul lasub ülioluline roll meie võistkonnas, meil on olemas nägemus, kuidas tema omadusi ja oskusi parimal moel rakendada. Ülesannete juurutamine võtab aega, aga olen veendunud, et sellest tuleb väga produktiivne koostöö.“

Hindrek Ojamaa FOTO: Foto: Albert Kerstna/Stuudio24

Linnameeskonna 2021. aasta esimeseks täienduseks oli aga 25-aastane äärekaitsja Hindrek Ojamaa, kes eelmisel hooajal aitas KTP-l tõusta Soome meistriliigasse.

Viiel korral Eesti A-koondist esindanud Ojamaa tegi oma debüüdi 2016. aastal maavõistlusmängus Rootsiga. Erinevates Eesti noortekoondistes on ta mänginud 39 korral. Aastatel 2017-2019 mängis Ojamaa Soome Veikkausliigas JJK Jyväskylä ja Vaasan Palloseura eest 52 mängu ja sai kirja ühe tabamuse.

Premium liigas debüteeris Ojamaa 16-aastasena, lüües kohe Levadia särgis ka värava Lasnamäe Ajaxile. Kokku on tal enne välismaale siirdumist Premium liigas Levadia, Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka eest kirjas 54 mängu.

Hindrek Ojamaa sõnas, et tal on väga hea meel olla osa Paide meeskonnast, sest tegu on väga hea energia ja kõrgetele eesmärkidele pühendunud organisatsiooniga. „Ootan väga juba uut hooaega, et saaksin oma panuse anda ja olen valmis selle nimel maksimaalselt pingutama.“

Spordidirektor Gert Kams lisas, et Hindreku näol on tegemist tänapäeva standarditele vastava äärekaitsjaga, kes suudab nii kaitse- kui ka ründefaasis väga edukalt tegutseda. „Tema füüsiline võimekus on kõrgel tasemel, mis on äärekaitsjate puhul kõva valuuta. Hindrek toob meie äärekaitsjate osakonda nii konkurentsi kui kvaliteeti.

Uute tulijate kõrval on Paide linnameeskond teatanud ka äraminejatest.

Nii ei jätka meeskonnas aastatel 2016-2020 klubi esindanud 22-aastane ründaja Ander Ott Valge.

Lõppeva aasta esimese mänguga linnameeskonna 100+ mängu klubisse jõudnud Valge lõi viie hooaja jooksul 103 Premium liiga mängus 20 väravat.

Esiliiga B-s lõi Valge 2020. aastal 24 mänguga 24 väravat, olles selle näitajaga liiga parim väravakütt, kokku jäi Valge saldoks Paide linnameeskond U21 meeskonna eest 46 mänguga 35 väravat. Karikavõistlustel skooris ta esindusmeeskonna 14 mängus üheksa korda.

Ka aastatel 2017-2020 meeskond kuulunud poolkaitsja Magnar Vainumäe uuel hooajal enam Järvamaa esindusklubis ei jätka.