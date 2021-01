Naiste koondis lõi mullu kaheksas ametlikus kohtumises kaks väravat, mille mõlema autoriks oli Kristina Bannikova. Fääri saartele skooris ta pärast pikka ja ilusat triblingut ning Läti vastu oli resultatiivne otse nurgalöögist. Auhinda välja andva Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) 36 liikmest 23 eelistas Lätile löödud väravat, mis pärjatigi Annikaga.

„Fääri saartele löödud väravat pean ise ilusamaks,“ kommenteeris oma väravaid Kristina Bannikova. „Lätile kornerist löödud värava puhul tahtsin palli tegelikult esimesse tsooni lüüa, aga pall lendas väravasse. Võibolla on väikeseks iluveaks ka see, et pall ei lennanud väravasse puhtalt, vaid vastaste väravavaht sai sellele rusikatega pihta.“

Bannikova lisas, et Annika auhind annab kindlasti koondislastele motivatsiooni juurde: „Kui me Jalkast lugesime, et selline auhind tuleb, siis oli meil parajasti koondise laager ja meie seas tekkis väike elevus, et äkki suudame veel väravaid lüüa ja siis on rohkem valikut.“

Meeste koondis lõi kaheksas mängus kuus väravat, mille autoriteks oli kolm pallurit: Pavel Marin oli täpne Leedu vastu, Frank Liivak realiseeris penalti Põhja-Makedoonia vastu ning Rauno Sappinen sahistas Armeenia ja koguni kolmel korral Põhja-Makedoonia võrku. Sappinen saavutas selles konkurentsis kolmikvõidu, kusjuures kõik 36 hindajat asetasid esikohale tema 15. novembril Skopjes Põhja-Makedooniale Rahvuste liigas vastaste väravasse tõstetud kauni kaarpalli.

„Tahtsin lüüa taha nurka, aga et see nii hästi õnnestub, selles polnud kindel,“ kommenteeris oma ilutabamust Rauno Sappinen. „Nii üles ma ei sihtinudki, oleksin nõus olnud sellega, kui pall oleks maandunud värava keskel posti kõrval. Aga läks päris üles ja postipõrge andis efekti juurde!“

Võitjad, kes said klaasikunstnik Eeva Käsperi valmistatud auhinnad, nimetati eelmise aasta lõpus ka 2020. aasta Eesti parimateks jalgpalluriteks. Sealjuures on Sappinen meeste arvestuses neljas jalgpallur, kes samal aastal võitnud nii Hõbepalli kui kuulutatud aasta parimaks mängijaks. Varem on samaga hakkama saanud Martin Reim (1995), Andres Oper (2005) ning kahel korral Konstantin Vassiljev (2011, 2013). Sappinen on 15. Hõbepalli teeninud jalgpallur. Varasemad laureaadid on olnud Konstantin Vassiljev (2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019), Martin Reim (1995, 1997, 1999), Indrek Zelinski (2000, 2003, 2007), Andres Oper (2001, 2005), Siim Luts (2014, 2018) ning Argo Arbeiter (1996), Sergei Terehhov (1998), Teet Allas (2002), Kristen Viikmäe (2004), Tarmo Neemelo (2006), Vjatšeslav Zahovaiko (2008), Tarmo Kink (2010), Sander Puri (2015) ja Mattias Käit (2017).

Lisaks Annika auhinnale oli tänavu eriline ka muu tseremoonia, mis toimus A. Le Coq Arenal vabas õhus piiratud osavõtuga, maskides ja 2 + 2 reegleid täites. Esmakordselt toimus auhindamine ilma publikuta, kelleks varasematel aastatel olid teised nominendid, jalgpallijuhid ning fännid. Seekord tegi EJAK oma Facebook'i leheküljel üritusest otseülekande. Esimese Annika andis üle Aet Süvari, Hõbepalli EJAK-i kapten Steiv Silm ning väravaid kommenteeris Ott Järvela.