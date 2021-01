Transpordiameti olulised valdkonnad jaotuvad kuue teenistuse vahel: liikuvuse planeerimine, merendus ja veeteed, maanteehoid, lennundus-, liiklus- ning järelevalveteenistus. Oluline fookus on ohutul, keskkonnasäästlikul taristul ja sõiduvahenditel ning loomulikult sellel, et Eestis oleksid teadlikud ja vastutustundlikud vee-, õhu- ja maismaasõiduki juhid ja liiklejad.

Padari kinnitusel on kõik teenistused võrdselt olulised ning ametite ühendamine loob parema võimaluse kompetentside kasutamiseks ja sünergia loomiseks. Ameti eesmärk on tervikliku liikuvuse kujundamine, et nii inimesed kui ka kaubad saaksid liikuda mugavalt, ohutult ja kiirelt eri transpordiliike kasutades.